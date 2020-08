L’Atalanta punta su Miranchuk Da Hateboer segnali di addio (Di domenica 16 agosto 2020) Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psg, l’Atalanta è pronta a costruire una squadra competitiva anche per la prossima stagione in cui per il secondo anno di fila gli orobici giocheranno la competizione più importante. Leggi su ecodibergamo

GianlucaGregor4 : @JPeppp Meglio di quest'anno ma con Cr7 e Dybala di punta continueremo ad avere l'aria vuota, Arthur non è adatto a… - aldoolaf81 : Che fenomeno Leonardo, punta l’ esterno più scarso dell’ Atalanta - albo1907 : #Boga, #Thauvin e #Tavares. Tre obiettivi importanti per un'#Atalanta che punta seriamente allo step successivo in… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ??? L'#Atalanta punta #Ansaldi per la fascia sinistra ???? L'argentino è in scadenza con il #Torino #LBDV #LeBombeDiVlad #Ca… - KappaLaudio : @stebellentani L'Atalanta punta ad avere tre portieri di livello medio-alto Mentalità top. Sono realmente una grande. /sarcasmo -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta punta Verona-Atalanta: la Dea non vuole smettere di crederci BetStars News – Italia