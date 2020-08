Il Times: «Guardiola è un grandissimo manager ma non è un grande coach» (Di domenica 16 agosto 2020) Oggi tutti si esercitano su Pep Guardiola. Lo fa – sul Times – anche Tony Cascarino ex attaccante irlandese che ha giocato anche con Chelsea e Marsiglia. Cascarino esprime un concetto molto semplice: Pep Guardiola è un grandissimo manager ma non è un grande coach. C’è una grande differenza tra manager e coach. Un concetto non dissimile da quello espresso da Muller: Guardiola è il più bravo di tutti nei campionati ma negli scontri diretti va in confusione. Per Cascarino la disastrosa eliminazione del City ad opera di Lione è stata una sorpresa fino a un certo punto, figlia di carenze croniche delle squadre di Guardiola ... Leggi su ilnapolista

La stampa inglese attacca Guardiola: "Hai fallito ancora"

