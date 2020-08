Discoteche verso la chiusura? Prevista riunione tra Governo e Regioni (Di domenica 16 agosto 2020) Crescono i contagi da Covid-19 e in Italia torna la paura. Dopo un Ferragosto bollente con oltre 600 contagi in sole 24 ore, il Governo torna ad alzare il livello di attenzione ed è pronto a prendere nuove importanti decisioni. Stando a quanto riportato dall’Ansa, alle ore 16:00 di domenica 16 agosto si terrà una riunione del coordinamento tra Governo e Regioni dedicato alle Discoteche e ai luoghi da ballo. Per il Governo saranno presenti Boccia, Speranza e Patuanelli e nelle prossime ore si avranno novità sull’orientamento del Paese in vista della risalita dei contagi. La chiusura delle Discoteche, fino ad ora non presa in considerazione, potrebbe essere uno dei primi provvedimenti così come adottati in altri ... Leggi su sportface

Discoteche, il governo ora vuole la stretta ma il 50% dei Governatori è contrario

La corsa contro il tempo per non chiudere le discoteche (una mossa che potrebbe non far riaprire le scuole)

Forse siamo preda anche noi di una narrazione che cerca di trovare a tutti i costi nelle discoteche aperte un capro espiatorio. Ma non è soltanto narrazione, se a supportarla ci sono anche i numeri: i ...

PUGNI TRA MINORENNI FUORI LA DISCOTECA IL GATTOPARDO

Due ragazzi si sono affrontati fuori la discoteca Il Gattopardo di Alba Adriatica stanotte verso le 4. Un minorenne ha preso a pugni un coetaneo romano fuori il locale facendogli uscire il sangue in p ...

