Coronavirus: a Berlino riaprono le case chiuse, ma il sesso è vietato (Di domenica 16 agosto 2020) A Berlino dalla settimana scorsa le case chiuse hanno ripreso la loro attività, ma con qualche limitazione. I rapporti sessuali in senso stretto saranno ancora vietati, almeno fino al primo settembre. Inoltre, sempre per garantire un maggiore tracciamento a causa del Coronavirus, i clienti devono riempire un modulo con le generalità, conservato in una busta … L'articolo Coronavirus: a Berlino riaprono le case chiuse, ma il sesso è vietato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

