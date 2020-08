Coronavirus, 279 casi in un giorno in Corea: è la cifra più alta da maggio. «Focolai tra i religiosi» (Di domenica 16 agosto 2020) Coronavirus, la Corea del Sud registra altri 279 casi in un giorno, e si tratta della cifra più alta da maggio. Impennata di casi di Covid19 nel Paese: secondo i Centri per il... Leggi su ilmattino

marisabelm12 : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, 279 casi in un giorno in #corea: è la cifra più alta da maggio. «Focolai tra i religiosi» - ilmessaggeroit : #coronavirus, 279 casi in un giorno in #corea: è la cifra più alta da maggio. «Focolai tra i religiosi» - serge_mucci : RT @TgrAltoAdige: Nelle ultime 24 ore solo un positivo su 484 tamponi. 279 le persone sottoposte al test. Sono 33 le persone in quarantena… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Nelle ultime 24 ore solo un positivo su 484 tamponi. 279 le persone sottoposte al test. Sono 33 le persone in quarantena… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Nelle ultime 24 ore solo un positivo su 484 tamponi. 279 le persone sottoposte al test. Sono 33 le persone in quarantena… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 279 Coronavirus, 279 casi in un giorno in Corea: è la cifra più alta da maggio. «Focolai tra i religiosi» Il Messaggero Coronavirus, 279 casi in un giorno in Corea: è la cifra più alta da maggio. «Focolai tra i religiosi»

Coronavirus, la Corea del Sud registra altri 279 casi in un giorno, e si tratta della cifra più alta da maggio. Impennata di casi di Covid19 in Corea: secondo i Centri per il controllo e la prevenzion ...

Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Corea del Sud, aumento record da marzo

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 20 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo: la pandemia ha provocato oltre ...

Coronavirus, la Corea del Sud registra altri 279 casi in un giorno, e si tratta della cifra più alta da maggio. Impennata di casi di Covid19 in Corea: secondo i Centri per il controllo e la prevenzion ...Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 20 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo: la pandemia ha provocato oltre ...