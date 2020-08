Ciclismo, Evenepoel, notte all'ospedale di Como. Domani potrebbe essere dimesso (Di domenica 16 agosto 2020) Come previsto, Remco Evenepoel ha passato la notte all'ospedale Sant'Anna di Como, dove è stato ricoverato sabato in codice giallo dopo la caduta nella discesa del Muro di Sormano al Lombardia: un ... Leggi su gazzetta

Agenzia_Ansa : #Ciclismo recuperato #Evenepoel portato via in ambulanza. Foto mostrano il corridore belga cosciente. Spaventosa c… - Gazzetta_it : #Evenepoel, resta lo spavento: solo contusioni, non ha niente di rotto - Gazzetta_it : #Ciclismo, #Evenepoel, notte all’ospedale di Como. Tra oggi e domani potrebbe essere dimesso #GirodiLombardia… - Italia_Notizie : Il momento in cui Evenepoel sbatte e fa una capriola nel vuoto - Prof_Ramonte_ : Evenepoel, Rossi, Vinales. La vita, in questo fine settimana, vi ha voluto bene; il destino dato un'altra chance.… -