Calciomercato Lazio, se non arriva David Silva parte l’assalto a De Paul (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato Lazio: Rodrigo De Paul sarebbe l’alternativa a David Silva La Lazio attende ancora David Silva, ma si guarda anche intorno alla ricerca dell’alternativa nel caso in cui la trattativa non dovesse andare a buon fine. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, se lo spagnolo non dovesse arrivare i biancocelesti si fionderanno su Rodrigo De Paul. Per l’argentino dell’Udinese, però, l’affare non sarebbe per nulla semplice con il club friulano chiede una somma vicina ai 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | Piace alla #Lazio, ma #Paulinho si avvicina al #Wolverhampton ?? - DiMarzio : #Lazio scatenata. Idea #SergioRico per la porta. Poi aspetta #DavidSilva e #Muriqi - infoitsport : Calciomercato Lazio, i tifosi a David Silva: 'Ora devi firmare' - infoitsport : Calciomercato Lazio, City fuori dalla Champions: David Silva non può più attendere - FilippoRubu00 : ??Su Sergio #Rico c’è l’interesse del #Leicester. La #Lazio prova a stringere per il portiere ma c’è una rivale in p… -