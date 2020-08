Autobomba in un hotel di Mogadiscio: 5 morti, 28 feriti e persone prese in ostaggio (Di domenica 16 agosto 2020) Niente pace in un paese martoriato: almeno cinque persone, fra cui due guardie di sicurezza, sono rimaste uccise in un attacco terroristico all'Elite hotel, sulla spiaggia di Mogadiscio. Lo ha detto ... Leggi su globalist

huge1961 : RT @globalistIT: - LeleRoma1976 : RT @globalistIT: - magicjohnnson32 : RT @globalistIT: - SalvatoreMirag7 : RT @globalistIT: - globalistIT : -