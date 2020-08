Allan, un errore da non ripetere (Di domenica 16 agosto 2020) (di Gennaro Di Finizio) - Il San Paolo ha sempre avuto un debole per i guerrieri. Scendere in campo con la maglia del Napoli significa, automaticamente per ogni tifoso, assumersi l'obbligo di sudarla per 90' minuti. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Allan, un errore da non ripetere - aleimpagliazzo : @Torrenapoli1 @MrAncelotti Perché, allan ruiz e zielinski sono portieri? Poi erano sicuramente pochi e là sono il p… - Marcello_Fsc : @Torrenapoli1 Va bene Torre, non bisogna rifare l'errore di Allan che poi certi soldi non li prendi più - FNS71424 : @FrancoMater2 Vero ma a lozan un altro anno lo darei...non vorrei fare l'errore fatto con Duvan. Vendi sicuro allan… - DavidedeStefan6 : @DiegoDeLucaTwit Il Napoli a 90 mln deve vendere un koulibaly di 29 anni ormai esploso. Meglio per lui e per la soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Allan errore Allan, un errore da non ripetere Tutto Napoli Allan, un errore da non ripetere

(di Gennaro Di Finizio) - Il San Paolo ha sempre avuto un debole per i guerrieri. Scendere in campo con la maglia del Napoli significa, automaticamente per ogni tifoso, assumersi l'obbligo di sudarla ...

RAI - Allan e Maksimovic all'Everton, Koulibaly in Premier. Milik alla Roma per Under e Veretout?

Nikola Maksimovic, ex calciatore del Torino, potrebbe lasciare il Napoli nelle prossime settimane. Il rinnovo di contratto di Nikola Makismovic - quello attuale scade nel 2021 - sembrava scontato, ma ...

(di Gennaro Di Finizio) - Il San Paolo ha sempre avuto un debole per i guerrieri. Scendere in campo con la maglia del Napoli significa, automaticamente per ogni tifoso, assumersi l'obbligo di sudarla ...Nikola Maksimovic, ex calciatore del Torino, potrebbe lasciare il Napoli nelle prossime settimane. Il rinnovo di contratto di Nikola Makismovic - quello attuale scade nel 2021 - sembrava scontato, ma ...