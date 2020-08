‘Uomini e Donne Story’, il percorso di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia (Di sabato 15 agosto 2020) Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono tra le coppie più solide uscite dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi. I due dal giorno della scelta non si sono mai più lasciati. Lui prese parte a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, lei, invece, fino all’ultimo si contese la sua attenzione con la corteggiatrice Eleonora Mandaliti. Due grandi personalità, che portarono il deejay a diversi momenti di indecisione durante il suo percorso negli studi Elios durato ben 9 mesi. La passione tra il Colombo e la Del Taglia, percepibile sin dalle prime esterne, portò poi il cremonese e decidere di uscire dal programma con la donna che sarebbe poi diventata la mamma dei suoi figli. Sin da subito, infatti, i due hanno ... Leggi su isaechia

