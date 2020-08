Ufficiale: Edgar Davids nuovo collaboratore del Telstar (Di sabato 15 agosto 2020) Fa ritorno in Olanda l’ex centrocampista della Juventus Edgar Davids. Lo ha annunciato la sua nuova squadra, il Telstar, militante nella seconda serie olandese, tramite profilo Twitter. Davids sarà l’assistente dell’allenatore Andries Jonker. Jeetje. Wat moeilijk zeg om het geheim te houden, maar niemand heeft het kunnen raden maar: Edgar Davids sluit officieel aan als assistent bij de Witte Leeuwen https://t.co/LaiI3sOmcF — Witte Leeuwen (@Telstar1963nv) August 15, 2020 Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

