The Batman: il film di Matt Reeves scaverà nel trauma di Bruce Wayne (Di sabato 15 agosto 2020) Mattson Tomlin, co-sceneggiatore di The Batman, anticipa un nuovo approccio al personaggio: 'Il film di Matt Reeves affronterà il trauma di Bruce Wayne'. Manca pochissimo alla convention virtuale DC FanDome, ma intanto il co-sceneggiatore di The Batman, Mattson Tomlin, ha rivelato che il nuovo film diretto da Matt Reves "Affronterà il trauma di Bruce Wayne" regalandoci un Pipistrello del tutto inedito. In un'intervista con Den of Geek, Mattson Tomlin ha anticipato che la versione di Batman di Robert Pattinson sarà piuttosto diversa da quelle di Christian Bale o Ben Affleck. "Sono i ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: il film di Matt Reeves scaverà nel trauma di Bruce Wayne - MilanoCitExpo : The Batman approfondirà il trauma di Bruce Wayne #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Il_Nerdastro : @kalang25 Quello della Suicide ha come sottotitolo 'Kill The Justice League', quindi #Batman c'è di sicuro! ?? E one… - ritwittalo : The Batman approfondirà il trauma di Bruce Wayne - FortBRNewsLeaks : ??#News?? ???? il pacchetto di Batman è ora disponibile sui dispositivi Samsung, sarà di nuovo disponibile per tutti… -