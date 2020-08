Pugile italiano arrestato a Barcellona: non paga il drink e prende a pugni due poliziotti (Di sabato 15 agosto 2020) Antonio Prisco Federico Colombi era in un locale del quartiere gotico. Adesso è in arresto per frode e aggressione alle forze di polizia Federico Colombi, Pugile dilettante italiano che si trovava in vacanza a Barcellona, è stato arrestato per aver aggredito e preso a pugni due camerieri di un bar di Ciutat Vella. Mistero risolto a Ciutat Vella, il quartiere gotico di Barcellona. I Mossos d'Esquadra (la polizia della città catalana ndr), giovedì sera ha arrestato il Pugile italiano Federico Colombi, che si trovava in vacanza nella città spagnola. Una carriera dilettantistica di successo per il boxer residente a Milano, sul cui profilo Instagram campeggiano le immagini dei suoi trionfi con la ... Leggi su ilgiornale

ispanico50 : #ringstradale-arrestato il pugile italiano Colombi - L'atleta 22enne si sarebbe rifiutato di pagare una consumazion… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Arrestato pugile italiano: pugni in strada a camerieri e poliziotti - AntonioDiBari85 : RT @AdriMCMLXI: Per la serie facciamoci conoscere sempre meglio all'estero. Un pugile italiano, tale Federico #Colombi, non paga i drink e… - tommasogiannin3 : @RepubblicaTv @repubblica Ma tutti questi fenomeni giustizialisti a giudicare il pugile italiano e a condannarlo se… - Toccigabriele1 : RT @repubblica: Arrestato pugile italiano: pugni in strada a camerieri e poliziotti -

Ultime Notizie dalla rete : Pugile italiano Pugile italiano arrestato a Barcellona, non paga il drink e prende a pugni due poliziotti e due camerieri Il Messaggero Non paga i drink e viene arrestato per rissa: la notte brava del pugile Federico Colombi a Barcellona

Il pugile italiano Federico Colombi è stato arrestato a Barcellona dopo una rissa con due agenti in borghese e due dipendenti di un bar della città spagnola. Il 22enne boxer si sarebbe rifiutato di pa ...

Barcellona, arrestato il pugile italiano Colombi: affronta in strada camerieri e agenti

Camerieri servono ai tavoli senza mascherine, multe per bar e ristoranti a Salerno Controlli delle forze dell'ordine in bar e pizzerie di Salerno: multe per i titolari dopo la scoperta di ...

Il pugile italiano Federico Colombi è stato arrestato a Barcellona dopo una rissa con due agenti in borghese e due dipendenti di un bar della città spagnola. Il 22enne boxer si sarebbe rifiutato di pa ...Camerieri servono ai tavoli senza mascherine, multe per bar e ristoranti a Salerno Controlli delle forze dell'ordine in bar e pizzerie di Salerno: multe per i titolari dopo la scoperta di ...