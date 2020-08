Nuoro senza acqua, oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco per aiutare la popolazione (Di sabato 15 agosto 2020) , Visited 76 times, 84 visits today, Notizie Simili: Scegliere antifurto o localizzatore GPS: quali sono… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Entusiasmo e grandi novità per il calcio ... Leggi su galluraoggi

tundone : La gardenia senz’acqua morirà. Morirà la memoria del ricordo. Morirà senza ribellione #nuoro #NoWater - franco77262601 : Nuoro terzo giorno senza acqua ???????? - Lordskary : Amore Mio, ho inserito 130 tour virtuali di 130 aziende solo in provincia di Nuoro, senza contare le altre 150 che… - Sakurauchi_Hime : RT @DrGregHouse73: 60 ore. Se tutto va bene fino a domani saranno 84 ore in totale senza acqua. Io ho fatto il mio dovere di cittadino: ho… - manuscod : RT @DrGregHouse73: 60 ore. Se tutto va bene fino a domani saranno 84 ore in totale senza acqua. Io ho fatto il mio dovere di cittadino: ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoro senza Nuoro senza acqua, oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco per aiutare la popolazione Gallura Oggi Emergenza idrica a Nuoro, oltre 100 interventi dei vigili

Emergenza idrica città di Nuoro. Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per i rifornimenti idrici e assistenza alla popolazione. Da tre giorni le autobotti dei Vigili del Fuoco ...

Sardegna, firmata intesa per risolvere problema acqua a Nuoro

(askanews) - "Considerato il perdurare della situazione di crisi a Nuoro ho chiesto l'anticipazione del tavolo ... strutturale per garantire l'approvvigionamento idrico della città senza continue ...

