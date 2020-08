MotoGP, GP Austria: Vinales regala alla Yamaha la pole al Red Bull Ring (Di sabato 15 agosto 2020) È Maverick Vinales ad avere la meglio su tutti quanti, al termine di una qualifica combattuta fino all'ultimo centimetro. Nessuno lo avrebbe mai detto dopo la giornata di ieri , quando le Yamaha erano ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : TOP GUN PAZZESCO IN QUALIFICA! (?? #QP) Ed è stato un grande duello Yamaha-Ducati Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : Tutti i tempi delle FP3 dell'#AustrianGP: @mvkoficial12 e @FabioQ20 entrano in Q2, fuori #VR46 #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : .@polespargaro primo con scivolata: ma che passo gara! ???? #FP4 #VR46 e Dovi sono subito dietro! Il LIVE delle Qua… - dinoadduci : GP Austria, pole di Viñales su Miller e Quartararo. Dovizioso 4°, Rossi 12° - JournalSoldout : I risultati completi della qualifica di #MotoGP in Austria ???? #soldout #austriangp -