Maria Pia De Vito, l’utopia dei maestri del sogno (Di sabato 15 agosto 2020) Due notizie importanti per la vita e la carriera di Maria Pia De Vito, una delle voci importanti della scena jazz e di confine fra le musiche del panorama internazionale. Un nuovo disco in uscita che lascerà il segno, Dreamers, dedicato alla rilettura creativa dei maestri sognatori della canzone d’autore nordamericana, e un impegno importantissimo, svanito (quasi) nel nulla. Partiamo da qui. L’aggressione del virus ha fatto svaporare i concerti, previsti dal 19 al 22 marzo, di Bergamo Jazz, promosso … Continua L'articolo Maria Pia De Vito, l’utopia dei maestri del sogno proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Due notizie importanti per la vita e la carriera di Maria Pia De Vito, una delle voci importanti della scena jazz e di confine fra le musiche del panorama internazionale. Un nuovo disco in uscita che ...