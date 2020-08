Iva Zanicchi svela: “Un manager allungò le mani e io…” (Di sabato 15 agosto 2020) Iva Zanicchi senza freni. In una lunga intervista rilasciata alle pagine de Il Messaggero la cantante – una delle più amate nel panorama musicale italiano – ha deciso di ripercorrere alcuni momenti della sua carriera. E, con l’occasione, ha raccontato anche qualche retroscena su ciò che vuol dire farsi strada nel mondo del lavoro quando si è donna. Ne è scaturita una lunga riflessione sulla condizione femminile e sull’urgenza e l’importanza di lottare ancora per una completa uguaglianza di genere. Iva Zanicchi e la condizione della donna Iva Zanicchi ha raccontato, infatti, quanto anche per lei – che pur aveva un dono così grande come quello della voce – il cammino non è stato semplicissimo. C’erano per le donne «compensi inferiori sia per ... Leggi su velvetgossip

