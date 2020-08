Il Barcellona di Messi perde 8-2 in Champions (Di sabato 15 agosto 2020) «Hecatombe historica», «Humiliación», «Debacle historica», «Fracaso historico». Sono solo alcuni dei titoli dei quotidiani spagnoli che definiscono così quanto capitato a Lisbona, dove il Barcellona di Messi è stato umiliato dal Bayern Monaco, che ha superato per 8-2 i blaugrana nei quarti di finale di Champions League. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294404633331470336E storico è l'aggettivo più appropriato, dal momento che si è trattato della peggior sconfitta europea nella storia del club. Una partita che verrà ricordata per sempre, almeno quanto il famoso 7-1 della Germania sul Brasile padrone di casa nei Mondiali del 2014. Qualcosa che resterà nel libro del calcio, uno di quegli eventi ... Leggi su gqitalia

