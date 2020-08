GP Spagna, incidente FP3: Magnussen rallenta e Ocon finisce contro il muro (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) Clamoroso quanto accaduto in curva 3 nel finale della terza sessione delle prove libere del Gran Premio di Spagna. A soli due minuti dalla bandiera a scacchi Kevin Magnussen con la sua Haas ha rallentato visibilmente a centro pista mentre Esteban Ocon, accelerando, per poco riesce a evitare il contatto con il danese. Ma nel frenare, il francese perde il controllo della monoposto e finisce contro il muro. Leggi su sportface

sportface2016 : VIDEO #SpanishGP | Incidente nelle #FP3: #Magnussen rallenta e #Ocon finisce contro il muro - aAnnanka : @Filomena2009 spero sia stato un incidente e non una cosa premeditata,lo dicevo dopo Francia e Spagna,Chiese sempr… - leaderluna : RT @TennisWorldit: Spagna, incidente stradale per Feliciano Lopez: i dettagli - TennisWorldit : Spagna, incidente stradale per Feliciano Lopez: i dettagli - FerrovieInfo : ?? Ancora un incidente a un Passaggio a Livello. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Spagna #Renfe #10agosto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna incidente Spagna, incidente stradale per Feliciano Lopez: i dettagli Tennis World Italia F1 in tv, orari Spagna 2020: programma FP3 e qualifiche, streaming TV8 e Sky

Sarà un Ferragosto catalano per quel che riguarda la Formula Uno. Si entra nel vivo, infatti, del weekend del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale 2020. Si va a concludere il secondo ...

Diretta Formula 1/ Qualifiche live: pole position e tempi (Gp Spagna 2020)

La diretta Formula 1 torna anche oggi, sabato 15 agosto: sarà un Ferragosto con il grande appuntamento delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020 sul circuito del Montmelò, nei pressi di Barcello ...

Sarà un Ferragosto catalano per quel che riguarda la Formula Uno. Si entra nel vivo, infatti, del weekend del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale 2020. Si va a concludere il secondo ...La diretta Formula 1 torna anche oggi, sabato 15 agosto: sarà un Ferragosto con il grande appuntamento delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020 sul circuito del Montmelò, nei pressi di Barcello ...