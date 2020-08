Giro di Lombardia 2020, ordine di arrivo: Fuglsang trionfa davanti a Bennett, quinto Ciccone (Di sabato 15 agosto 2020) Jakob Fuglsang è il vincitore dell’edizione 2020 del Giro di Lombardia. Il danese dell’Astana ha trionfato in solitaria sul lungolago di Como dopo aver staccato a 6 km dal traguardo il neozelandese George Bennett che deve quindi accontentarsi della piazza d’onore. Momenti però di puro panico in precedenza per la terribile caduta di Remco Evenepoel, uno dei principali favoriti della vigilia, nella discesa del Muro di Sormano. IL VIDEO DELLA CADUTA DI EVENEPOEL LIVE – LE CONDIZIONI DI EVENEPOEL (DIRETTA) Partenza al fulmicotone da parte del gruppo, che inizialmente non lascia andare via la fuga di giornata. L’attacco buono si sviluppa dopo circa 40 km di corsa all’interno di una prima ora percorsa a oltre 47 km/h. Sono 11 i corridori ... Leggi su sportface

