Coronavirus, crescono i contagi: oggi 629 nuovi casi. Ma calano i pazienti in ospedale (Di sabato 15 agosto 2020) Roma, 15 ago – I casi di Coronavirus aumentano ancora in Italia. oggi sono stati rilevati infatti 629 nuovi positivi, mentre ieri erano stati 574. Un aumento netto dunque, con il ministero della Salute che nel quotidiano bollettino sull’epidemia ha riportato al solito i dati di ogni regione. Nelle ultime 24 ore le più colpite sono state il Veneto con 120 nuovi positivi, la Lombardia con 94 e l’Emilia Romagna con 71. Soltanto Trentino e Valle d’Aosta non hanno registrato nuovi casi. oggi sono aumentati comunque anche in tamponi effettuati: quasi 7mila più di ieri. Le vittime sono 4 Le vittime confermate nelle ultime 24 ore sono invece 4. In totale dall’inizio dell’epidemia in Italia sono morte 35.392 ... Leggi su ilprimatonazionale

