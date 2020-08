Ciclismo – Fuglsang di prepotenza sul San Fermo: che vittoria ne Il Lombardia 2020 (Di sabato 15 agosto 2020) Il Lombardia 2020 è di Jakob Fuglsang. Il ciclista danese ha trionfato nella ‘Classica delle Foglie Morte’, eccezionalmente disputata in estate a causa dell’emergenza Covid-19 che ha slittato la sua normale calendarizzazione primaverile. Decisivo lo scatto sul San Fermo che ha permesso a Fuglsang di ottenere il vantaggio necessario sui rivali per chiudere in solitaria sul traguardo di Como. Seconda posizione per George Bennett (+31 secondi), completa il podio Alexandr Vlasov (+51 secondi).L'articolo Ciclismo – Fuglsang di prepotenza sul San Fermo: che vittoria ne Il Lombardia 2020 SPORTFAIR. Leggi su sportfair

