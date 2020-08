Calciomercato – Pazza idea Benevento, la porta del Genoa cerca un proprietario. Tris di colpi per il Benfica (Di sabato 15 agosto 2020) Il Calciomercato non si ferma mai, nemmeno a Ferragosto. Arrivano indiscrezioni da tutto il mondo sulle trattative che le squadre di Serie A e Serie B potrebbero chiudere a breve. Come sempre anche notizie sulle formazioni estere, che puntano a rinforzarsi. La sessione aprirà ufficialmente tra poco più di due settimane, ma gli affari in ballo sono già tanti. ATALANTA – La Dea è alla ricerca di rinforzi. Sempre calda la pista Thauvin del Marsiglia, ma spunta anche il nome di Vojvoda dello Standard Liegi. Servono 5,5 milioni per il cartellino. BOLOGNA – I felsinei sono alla ricerca di una punta in grado di fare la differenza nella prossima stagione. Due i nomi sul taccuino: Wind, protagonista con il Copenaghen in Europa League, e Sorloth, norvegese del Trabzonspor (33 gol in Turchia ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Pazza Calciomercato Pistoiese, «pazza» idea: occhi su Pazzini Calcio News 24 Il Parma ha scelto Carli, l’annuncio nei prossimi giorni

Il Parma ha scelto Marcello Carli come nuovo direttore sportivo. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni, al massimo entro lunedì prossimo, solo dopo che l’ex Cagliari otterrà lo svincolo dal club ...

Tutti pazzi per Ricci: corsa a tre tra Fiorentina, Borussia Dortmund e Milan

Samuele Ricci, giovane centrocampista classe 2001 dell’Empoli, è al centro di molte voci di mercato. Il ragazzo si è messo in luce durante la stagione in Serie ...

