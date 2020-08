Barcellona, striscioni polemici dei tifosi: “Mercenari, vergognatevi” (Di sabato 15 agosto 2020) I tifosi del Barcellona hanno duramente attaccato i propri beniamini dopo l’umiliante sconfitta rimediata nel corso dei quarti di finale della Champions League 2019/2020, per mano di un Bayern Monaco sopra le righe, per 8-2. I sostenitori blaugrana hanno esposto alcuni striscioni polemici nei pressi della Ciudad Deportiva, con termini eloquenti ed inerenti alla grande delusione europea: “Dirigenti e giocatori, la vergogna in 121 anni di storia, mercenari“. Il Barcellona ha bisogno di una rivoluzione interna, che parta dall’assetto societario e termini con una valutazione attenta del valore degli effettivi impiegati in campo. Leggi su sportface

