Asthros: la Nasa studia il cosmo con un pallone stratosferico (Di sabato 15 agosto 2020) La Nasa studia il cosmo da un pallone stratosferico: si chiama Asthros la nuova missione che nel 2023 trasporterà un telescopio da 2.5 metri Sono iniziati i lavori per una nuova ambiziosa missione che trasporterà un telescopio da 2.5 metri nella stratosfera, su un pallone. Si chiama Asthros (abbreviazione di Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths) e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Asthros Nasa Nasa, in programma nel 2023 il lancio della missione Asthros Sky Tg24 Il telescopio della Nasa appeso a un enorme pallone aerostatico

A rendere unico Asthros – spiegano dalla Nasa – sono le dimensioni: il telescopio vero e proprio (la cui antenna sarà costruita in Italia dalla Media Lario S.r.l. di Lecco) è lungo due metri e mezzo, ...

NASA, un pallone delle dimensioni di un campo da calcio per studiare le stelle

La missione si chiamerà ASTHROS (Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths) e si prevede un decollo dall'Antartide nel dicembre 2023.

A rendere unico Asthros – spiegano dalla Nasa – sono le dimensioni: il telescopio vero e proprio (la cui antenna sarà costruita in Italia dalla Media Lario S.r.l. di Lecco) è lungo due metri e mezzo, ...La missione si chiamerà ASTHROS (Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths) e si prevede un decollo dall'Antartide nel dicembre 2023.