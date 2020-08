‘Temptation Island 7’, Valeria Liberati annuncia il ritorno di fiamma con Ciavy Maliokapis e ne svela tutti i retroscena (Di venerdì 14 agosto 2020) È stata indubbiamente tra le coppie più discusse della settima edizione di Temptation Island quella composta da Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati: il loro scopo nel programma era fare chiarezza sui sentimenti del pr romano, ma una volta giunti in trasmissione era stata Valeria a mettere in dubbio i suoi sentimenti e ad avvicinarsi al single Alessandro Basciano, tanto da spingere il Maliokapis a richiedere il falò di confronto anticipato. Nell’incontro con Filippo Bisciglia a un mese di distanza dalla fine del programma, i due avevano raccontato poi di essersi rivisti e, mentre Ciavy aveva accennato di un riavvicinamento in corso bloccato solo dalla paura della bionda romana dei giudizi altrui, la Liberati ... Leggi su isaechia

Hi_itsme285 : @lauzi_marco Ho letto che una ha fatto il gf vip e Temptation island e insieme hanno fatto uomini e donne, due trashwoman insomma - bermat : @sciroccoxyz @ibbatta Uomo: io ho attraversato la valle del dolore di temptation island. Tu sei beato - pensieronews : Anticipazione: le prime puntate di uomini e donne,dedicata alle coppie di temptation island. - Mat87Vic : @ame_cal_ Mistero, ma d’altronde basta star su Twitter quando fanno uomini e donne, temptation island e company - MondoTV241 : Temptation Island: Valeria Liberati parla di Ciavy “Vi dirò tutto quanto” #valerialiberati #ciavy #temptationisland -

