Tassotti: «Il Milan è lontano da Inter e Juve. Pirlo? Fare l’allenatore è un altro mestiere» (Di venerdì 14 agosto 2020) Mauro Tassotti ha parlato alla Gazzetta dello Sport dello stato attuale del Milan: le parole del vice di Shevchenko Mauro Tassotti ha parlato alla Gazzetta dello Sport del Milan e del suo stato attuale. Queste le parole del vice di Shevchenko nella nazionale dell’Ucraina. TERZINO DESTRO – «Non capisco perché si debba cedere un ragazzo come Calabria che arriva dal vivaio. Certo, assicurerebbe una preziosa plusvalenza. Certo, non ha fatto una buona stagione. Ma io gli darei altre chance. Dumfries sarebbe un prospetto, ma come ho detto io non toglierei chance a Calabria. E Conti è stato penalizzato dagli infortuni, perciò cederlo adesso non avrebbe senso neppure considerando la situazione del bilancio del club». IBRAHIMOVIC – «Se lo terrei? Logicamente sì. ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Tassotti sul Milan: 'Con qualche ritocco può giocarsela con tutti': La Gazzetta dello Sport ha intervistato Mauro T… - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Tassotti sul Milan: 'Con qualche ritocco può giocarsela con tutti' - MilanNewsit : Tassotti sul Milan: 'Con qualche ritocco può giocarsela con tutti' - CPapasergio : @Marco77018284 @PianetaMilan @danieletriolo @Gazzetta_it @acmilan @Ibra_official @davidecalabria2 Va che Tassotti o… - news24_napoli : Tassotti: ‘Milan lontano da Inter e Juve. Maldini va tenuto, come Ibra e… -