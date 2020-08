Su bus e metrò la mascherina è un "optional" (Di venerdì 14 agosto 2020) bastata una mattinata a bordo di linee della metropolitana e sugli autobus in circolazione a Milano, al nostro fotografo Paolo Salmoirago, per documentare una situazione che meglio di tante parole ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : bus metrò

RomaToday

Il biglietto unico per bus, tram e metro a Palermo è introvabile. Il ticket integrato (5 euro e 50 centesimi) era stato presentato a inizio luglio dal presidente della Regione Musumeci, dal sindaco Or ...Servizi di trasporto pubblico regolari, come qualsiasi festivo, anche a Ferragosto. Per la tramvia, fino al 31 agosto il servizio inizia alle 5 e l’ultima corsa corsa è alle 00.30. Domani, il tram del ...