Sotto la pandemia la panca crepa (Di venerdì 14 agosto 2020) Per evitare assembramenti e difendersi dal Covid, una dopo l'altra le panchine d'Italia vengono sbullonate e rimosse da giardinetti, piazze, passeggiate per ordine dei sindaci Leggi su repubblica

Sotto la pandemia, la panca crepa. Imputate di istigazione all'assembramento, una dopo l'altra le panchine d'Italia vengono sbullonate e rimosse da giardinetti, piazze, passeggiate per ordine dei sind ...

Cristiano Ronaldo è costato alla Juventus 315 milioni (finora) ma non ha ancora portato benefici

L’effetto Cristiano Ronaldo colpisce in pieno la Juventus, ma non come ci si sarebbe aspettato due anni fa. I risultati sul terreno di gioco non sono cambiati granché (anzi, i bianconeri hanno pure la ...

L'effetto Cristiano Ronaldo colpisce in pieno la Juventus, ma non come ci si sarebbe aspettato due anni fa. I risultati sul terreno di gioco non sono cambiati granché (anzi, i bianconeri hanno pure la ...