Serie C, Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore del Catania (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Giuseppe Raffaele Addamo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 5 dicembre 1975. Nelle ultime due stagioni, in Serie C, mister Raffaele ha brillantemente guidato il Potenza, giunto alla conquista di piazzamenti di rilievo nel girone C e successivamente apprezzato nel corso dei playoff. “Abbiamo scelto Giuseppe Raffaele – spiega il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino – valutando anzitutto la sua idea di calcio, sempre propositiva, la riconoscibilità della sua impronta tattica e la capacità di valorizzare le individualità nel contesto delle superiori esigenze del collettivo. Il contratto ... Leggi su calcioweb.eu

"Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Giuseppe Raffaele Addamo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 5 dicembre 1975. N ...

CATANIA - Il Catania ha scelto il suo nuovo allenatore. A guidare i rossazzurri nella prossima stagione di Serie C sarà Giuseppe Raffaele Addamo che, lo ha comunicato ufficialmente il club, ha firmato ...

