Serena Enardu, lei e la sorella sommerse dalle critiche: l’indignazione del web dopo la foto con la svastica (Di venerdì 14 agosto 2020) A finire al centro della bufera sono le gemelle Enardu, Serena ed Elga. A far infuriare il web è stato la vergognosa foto che le vede protagoniste e che sta facendo il giro del web. Cosa è successo? LA foto CHE FA INDIGNARE IL WEB – Il popolo social, soprattutto quello di Instagram, è oramai abituato … L'articolo Serena Enardu, lei e la sorella sommerse dalle critiche: l’indignazione del web dopo la foto con la svastica Leggi su dailynews24

njghtlock : RT @perchetendenza: 'Enardu': Per queste foto in cui le sorelle Serena e Elga sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierin… - moonstaroffici2 : RT @perchetendenza: 'Enardu': Per queste foto in cui le sorelle Serena e Elga sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierin… - kunstsyn : il fatto che i follower di Serena Enardu non siano scesi mi da molto a cui pensare - gossipblogit : Serena ed Elga Enardu, torta di compleanno con la svastica: 'Chiediamo scusa, siamo state superficiali' - HanonBestGirl : RT @perchetendenza: 'Enardu': Per queste foto in cui le sorelle Serena e Elga sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierin… -