Ritardi pagamenti: la P.A. deve ancora 11 miliardi di arretrati alle imprese (Di venerdì 14 agosto 2020) Anche le statistiche di Bruxelles ci dicono che, nonostante gli sforzi fatti inquesti ultimi anni, la nostra Pa è comunque tra le peggiori pagatrici d'Europa, afferma la Cgia Leggi su firenzepost

FirenzePost : Ritardi pagamenti: la P.A. deve ancora 11 miliardi di arretrati alle imprese - Donato68599139 : @fattoquotidiano Le domande sono : Come Mai questi dati vengono fuori proprio ora? Si potevano sapere già da un bel… - pruckler : Aprile, maggio, giugno: lamentele per il calo degli affari e per i ritardi dell’INPS nei pagamenti del bonus. Ferr… - mimo8111 : @LegaSalvini Ora capisco perché Salvini protestava per i ritardi nei pagamenti delle 600€. #Salvini #Lega #600euro - mimo8111 : @Corriere Vabbe' ma son della Lega, ecco perché protestavano tanto per i ritardi nei pagamenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Ritardi pagamenti In ritardo i pagamenti delle imprese: Sardegna al quart'ultimo posto in Italia SardiniaPost Ritardi pagamenti: la P.A. deve ancora 11 miliardi di arretrati alle imprese

MESTRE – La Cgia denuncia lo scandalo persistente (ricordate le promesse di Renzi a Porta a Porta?) dei ritardi delle pubbliche amministrazioni nel pagamento delle forniture. «In questi giorni tutta l ...

Trasporti, sindacati pronti allo sciopero: «Regione faccia chiarezza sui servizi da svolgere»

«Estrema preoccupazione per la condizione del tpl in Umbria»: la esprimono in una nota le segreterie regionali dei sindacati del trasporto, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa dell’U ...

MESTRE – La Cgia denuncia lo scandalo persistente (ricordate le promesse di Renzi a Porta a Porta?) dei ritardi delle pubbliche amministrazioni nel pagamento delle forniture. «In questi giorni tutta l ...«Estrema preoccupazione per la condizione del tpl in Umbria»: la esprimono in una nota le segreterie regionali dei sindacati del trasporto, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa dell’U ...