Omicidio Gloria Rosboch: ladri in casa degli anziani genitori (Di venerdì 14 agosto 2020) ladri in casa degli anziani genitori di Gloria Rosboch, vittima di un brutale Omicidio nel gennaio 2016: li scopre mamma Marisa. Sta suscitando davvero molta indignazione quanto accaduto nelle scorse ore a Castellamonte, nel torinese: un ladro solitario avrebbe provato a introdursi nell’abitazione dei genitori di Gloria Rosboch. Come si ricorderà, l’insegnante di sostegno di … Leggi su viagginews

CASTELLAMONTE – Ha tentato di rubare nella villa della famiglia Rosboch, conosciuta in città per il tragico omicidio della figlia, Gloria. La madre di Gloria, Marisa Mores, è uscita da casa per vedere ...

