Napoli, Ciro Venerato rivela: “Cristiano Giuntoli smentisce l’addio, ha ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis” (Di sabato 15 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista della Rai ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. Impossibile non commentare alcune delle indiscrezioni che sono circolate negli ultimi giorni. “Posso darvi una notizia certa sul Napoli. Cristiano Giuntoli, alla luce di alcuni articoli pubblicati da qualche quotidiano romano, smentisce fermamente un’ipotesi di addio al Napoli”. “Cristiano Giuntoli non si sente un mero esecutore e si è sentito molto offeso da queste parole. Ha dei rapporti ottimi con Aurelio De Laurentiis ... Leggi su calciomercato.napoli

