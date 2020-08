Milan Bakayoko, si entra nel vivo: manca il via libera del Chelsea (Di venerdì 14 agosto 2020) , a 20 milioni di euro si può chiudere l’affare Tiemoué Bakayoko ha trovato l’accordo con il Milan. Il centrocampista – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – è ad un passo dal ritorno in rossonero. Ora bisogna attendere soltanto il via libera da parte del Chelsea. Si discute della parte economica, ma a 20 milioni si può chiudere. Il centrocampista francese ha trovato l’accordo anche sull’ingaggio: si parla di 3 milioni a stagione più bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Benfica-#FlorentinoLuis, incontro per il futuro: anche il #Milan interessato. Ma l'obiettivo primario resta… - AntoVitiello : Su #Bakayoko il #Milan lavora da tanto perché è un giocatore che piace alla proprietà. Il Milan vuole prenderlo all… - AntoVitiello : #Bakayoko a TMW: 'Tutti sanno che il #Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore… - RiccardoLana2 : RT @LGWsport: #Milan ecco le richieste di #Pioli #Bakayoko, un difensore e #Chiesa - vitadarossonero : #Milan, dopo #Bakayoko occhio a uno tra #Ricci e #Roca ?? -