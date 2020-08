Lutto per Emma Marrone, l’addio straziante: “addio piccoletta mia…”(FOTO) (Di venerdì 14 agosto 2020) Emma in Lutto per la perdita di Antonella Emma Marrone ha voluto condividere con i suoi numerosi follower un momento di grande dolore. La cantante si è sentita in obbligo di ‘regalare’ un grande abbraccio virtuale a chi come sempre le sta vicina sopratutto nei momenti poco felici. Il suo profilo Instagram conta ben 4 milioni e mezzo di follower, e proprio sui social ama condividere i suoi stati d’animo. Come quando lo scorso anno sorprese tutti affermando di doversi sottoporsi a nuove cure a causa del tumore. Oggi ha condiviso con i suoi seguaci una perdita subita, senza entrare troppo nei dettagli ma lasciando un dolce messaggio per la scomparsa. Emma Marrone dedica un dolce messaggio all’amica scomparsa Nelle storie di Instagram Emma ... Leggi su kontrokultura

CDR38959346 : RT @JohannesBuckler: Al suo funerale parteciparono anche i generali britannici con il lutto al braccio. Per sua espressa volontà è sepolto… - luciano40397087 : RT @JohannesBuckler: Al suo funerale parteciparono anche i generali britannici con il lutto al braccio. Per sua espressa volontà è sepolto… - lucy_esposito : RT @Antigon25386936: Oggi, col ponte, una nuova via, nel rispetto del lutto, é realtà e non più utopia. #UnVersoPerGenova per #CasaLettori… - PatrizSarda : RT @JohannesBuckler: Al suo funerale parteciparono anche i generali britannici con il lutto al braccio. Per sua espressa volontà è sepolto… - CasaLettori : RT @Antigon25386936: Oggi, col ponte, una nuova via, nel rispetto del lutto, é realtà e non più utopia. #UnVersoPerGenova per #CasaLettori… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Monticelli in lutto per la manager texana nata nella Bassa La Provincia L'ultimo saluto a Elia, Nicolò, Camilla e Samuele: oggi è il giorno del lutto cittadino a Cuneo e Fossano

Oggi è il giorno del lutto cittadino a Cuneo e Fossano. Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio, negli uffici comunali, alle 12. Ma oggi 14 agosto è anche il giorno dei funerali di quattro dei ci ...

Bandiere a mezz'asta a Pinerolo per il secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi

Nel secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova, nel quale morirono i quattro pinerolesi Camilla e Manuele Bellasio, Claudia Possetti e Andrea Vittone, le bandiere del Comune di Pinerol ...

Oggi è il giorno del lutto cittadino a Cuneo e Fossano. Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio, negli uffici comunali, alle 12. Ma oggi 14 agosto è anche il giorno dei funerali di quattro dei ci ...Nel secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova, nel quale morirono i quattro pinerolesi Camilla e Manuele Bellasio, Claudia Possetti e Andrea Vittone, le bandiere del Comune di Pinerol ...