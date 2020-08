Lorella Boccia e Niccolò Presta, ‘corna’ in diretta: «Lo hai sposato per i soldi, povero scimmiotto» (Di venerdì 14 agosto 2020) Innamorati, bellissimi e felici, con quel ‘pizzico’ di notorietà sufficiente a sollevare invidia e cattiveria anche alla più banale occasione: per Lorella Boccia e Niccolò Presta, attivissimi sul social, un simpatico siparietto si trasforma nell’opportunità – per gli haters – di riversare veleno sul loro matrimonio. Nozze glamour e blindatissime, – quelle della ballerina di Amici e del giovane manager, figlio del noto agente Lucio Presta – celebrate il 1° giugno del 2019. Leggi anche >> Sara Amira e Sonny, coccole sotto il sole e voglia di viversi: complicità alle stelle in riva al mare Lorella Boccia e Niccolò Presta: matrimonio di interesse? Nessun dubbio per le ... Leggi su urbanpost

bigboy79001 : Marito di Lorella Boccia superdotato? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia Lorella Boccia festeggia l'amore più grande: foto hot e dedica... CheNews.it Lorella Boccia e Niccolò Presta, ‘corna’ in diretta: «Lo hai sposato per i soldi, povero scimmiotto»

Innamorati, bellissimi e felici, con quel ‘pizzico’ di notorietà sufficiente a sollevare invidia e cattiveria anche alla più banale occasione: per Lorella Boccia e Niccolò Presta, attivissimi sul soci ...

Luca Marin e Federica Pellegrini , perché si sono lasciati : “L’ho beccata a letto con…”

Non rimpiange assolutamente la sua più celebre, la campionessa Federica Pellegrini, l’ex il nuotatore Luca Marin. E soprattutto non prova alcun rimpianto dopo aver assistito di persona a una scena che ...

Innamorati, bellissimi e felici, con quel ‘pizzico’ di notorietà sufficiente a sollevare invidia e cattiveria anche alla più banale occasione: per Lorella Boccia e Niccolò Presta, attivissimi sul soci ...Non rimpiange assolutamente la sua più celebre, la campionessa Federica Pellegrini, l’ex il nuotatore Luca Marin. E soprattutto non prova alcun rimpianto dopo aver assistito di persona a una scena che ...