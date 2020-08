Immigrati infetti, Cuperlo fa una figuraccia. La Santanché smonta la sua spocchia (video) (Di venerdì 14 agosto 2020) Oltre ad irridere l’avversario la sinistra non sa fare. Una prova l’ha fornita Gianni Cuperlo in un botta e risposta acido e sconcertante con la parlamentare di Fratelli d’Italia Daniela Santanché. Chde, lo diciamo subito, lo ha messo in riga dati alla mano. Con la smania di difendere i migranti e colpevolizzare i giovani italiani sull’accrescersi dei contagi da Covid, Cuperlo arriva a negare l’evidenza. Scintille in studio a In Onda, da Telese e Parenzo. L’esponente dem con la sua aria da professore con la verità in tasca non ha saputo fare nemmeno i conti sui dati dei contagi esibiti dalla Santanché. Il “demonio” secondo la narrazione ufficiale della sinistra e del governo ora sono le discoteche. La parlamentare di FdI ha opposto l’argomentazione che le ... Leggi su secoloditalia

Continuano a crescere in Italia i casi di Coronavirus. "Si stanno sommando tre diversi fattori – spiega Massimo Clementi, ordinario di microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele ...

Una vera politica mediterranea invece di stereotipi e finti alibi

La discussione pubblica nel nostro paese è sempre più dominata da stereotipi e da finti alibi che oscurano i temi veri. Cominciamo dagli stereotipi. La martellante tesi secondo cui sta consumandosi un ...

