Francia, inflazione confermata in recupero a luglio (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – confermata in recupero l’inflazione in Francia nel mese di luglio. Secondo l’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l’inflazione è salita su base tendenziale dello 0,8%, in linea con la stima preliminare e le attese, ma in accelerazione rispetto allo 0,2% di giugno. Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,4%, in linea con il consensus e la stima preliminare, che si conrronta con un +0,1% precedente. Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato un aumento dello 0,9% su base annua, in linea con il mese precedente. Su base mensile l’inflazione armonizzata evidenzia una crescita dello 0,4% come a giugno. Leggi su quifinanza

