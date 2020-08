Ferragosto: i riti di buon auspicio per trovare l’amore (da fare la notte prima) (Di venerdì 14 agosto 2020) Il fuoco, elemento rinascita, ma anche il suo opposto e cioè l’acqua purificatrice e portatrice di fertilità: sono simboli eterni di nuova luce e nuova vita, emblemi di riti senza tempo che promettono amore, fortuna e pace, come quelli di Ferragosto. Nella gallery sopra trovate i riti da provare la notte tra il 14 e il 15 agosto, per celebrare questo momento di passaggio che fa parte la storia dell’umanità. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto riti Ferragosto: riti di una festa di fine estate Inchiesta Sicilia Rassegna Stampa. Il tormento di Ferragosto: muro istituzioni-famiglie fra divieti e giovani contro

F erragosto? Un tormento. Partiamo da qui. Il rito del falò, la trasgressione sulla spiaggia, ubriacature, birra e rum a fiumi, promiscuità in serate con adunate oceaniche. Da Giardini Naxos a Letojan ...

Covid, ordinanza di Solinas: consentite feste e sagre all'aperto

Il governatore della Sardegna sottolinea: "purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale" CAGLIARI. Sagre, fiere, feste paesa ...

F erragosto? Un tormento. Partiamo da qui. Il rito del falò, la trasgressione sulla spiaggia, ubriacature, birra e rum a fiumi, promiscuità in serate con adunate oceaniche. Da Giardini Naxos a Letojan ...Il governatore della Sardegna sottolinea: "purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale" CAGLIARI. Sagre, fiere, feste paesa ...