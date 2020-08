E’ ufficiale, Virginia Raggi si ricandida: “Avanti insieme” (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA – “Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. Insieme. Grazie a tutti per il sostegno e l’incoraggiamento che non avete mai fatto mancare”. Cosi’ su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Leggi su dire

“Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. #Insieme”. Inizia così il lungo post sulla pagina ufficiale Facebook della sindaca di Roma Virginia Raggi, postato alle ore 13:30 di oggi, 14 agosto. In appena ...Con 39235 voti (80,1 per cento) i militandi del Movimento 5Stelle hanno detto sì al mandato zero. Sono invece 9740 i voti contrari (19,9 %). Hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48 975 av ...