Coronavirus, retromarcia sul distanziamento a scuola. Richeldi (Cts): «Solo mascherine? Non è l’ideale ma meglio di niente» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Comitato tecnico scientifico si è preso una bella responsabilità. Con un protocollo particolare, ha dato il via libera alla ripresa delle lezioni in classe anche senza la distanza di sicurezza di un metro. Contrordine, quindi: tutti a scuola nelle vecchie classi e sui vecchi banchi, almeno finché non saranno allocati tutti i fondi per prendere in affitto le altre strutture, e finché non saranno arrivati gli ordini dei banchi singoli. Non una mediazione politica formulata dalla ministra Lucia Azzolina per far quadrare tempi e modi, ma una vera e propria indicazione del Cts, ovvero dell’organo che in questi mesi di pandemia di Coronavirus è diventato il faro della salute pubblica. Una decisione, dunque, non di poco peso, che ha suscitato polemiche visto che da mesi si insisteva sul ... Leggi su open.online

I decessi da Covid-19 sarebbero 60 mila in più di quelli dichiarati. Il virologo consulente della Casa Bianca ribadisce le precauzioni necessarie per contrastare l'epidemia: via dai luoghi affollati e ...

