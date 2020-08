Coronavirus, Francia e Olanda si scontrano sulla quarantena. E la Spagna vieta il fumo in strada (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma, 14 ago – La stretta maggiore sulla movida è in atto in Spagna. Se in Italia c’è chi continua a evocare un nuovo lockdown e il governo fa pressioni sulle regioni per limitare gli ingressi nelle discoteche, il governo di Madrid è già andato oltre: i locali notturni tutti chiusi. Ma non è l’unica misura restrittiva adottata (o per meglio dire nuovamente introdotta) in Spagna, dove in questo caso per la prima volta è stato vietato anche il fumo all’aperto quando non si è in grado di rispettare la distanza di due metri tra le persone. Una decisione piuttosto clamorosa che per la verità estende un divieto già vigente da ieri in Galizia e alle Canarie. Discoteche chiuse e contatti sociali limitati Adesso in tutta la ... Leggi su ilprimatonazionale

