Coronavirus, Coldiretti: “Con i test al rientro crollano i viaggi all’estero” (Di venerdì 14 agosto 2020) “E’ l’estate delle vacanze autarchiche con il balzo dei casi di contagio nelle mete straniere più gettonate e le misure annunciate da Governo e Regioni per i controlli al rientro che hanno fatto cambiare i programmi di molti italiani diretti all’estero per le ferie con un boom di richieste last minute in agriturismo.” E’ quanto emerge da una indagine della Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che erano ben 1,5 milioni gli italiani che avevano programmato di recarsi all’estero durante il mese di agosto, più che dimezzati rispetto allo scorso anno. “E sono circa 400mila i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto 2020 in agriturismo all’insegna della buona tavola e del relax all’aria aperta ma anche della sicurezza, visto che le campagne sono i luoghi ... Leggi su meteoweb.eu

Più di 1 italiano su 2 (54%) non resta a casa per Ferragosto e ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una sem ...

Agricoltura, il rebus degli stagionali dell’Est

Se a livello nazionale l’agricoltura lancia l’allarme per le ripercussioni delle misure anti Coronavirus legate al blocco dei lavoratori stagionali, la proiezione della casistica sul panorama imolese ...

