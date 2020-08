Corciano Festival 2020, il programma del 15 e del 16 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Letteratura, teatro, cinema, arte e rievocazioni storiche: contaminazioni artistiche al Festival di Corciano 14 August 2020 Il Corciano Festival 2020 apre alla grande con uno spaccato musicale e ... Leggi su perugiatoday

CorcianOnline : Ultimi due giorni del Corciano Festival, c'è anche l'omaggio a Morricone - bodhirider : RT @UmbriaTourism: Il borgo di #Corciano sarà di nuovo palcoscenico di spettacoli e incontri dedicati ad arte, teatro, musica e memoria del… - pressitalia : #tesoridellumbria #corcianopg #corcianofestival #100delitti #alvarofiorucci Corciano Festival - Letteratura, teat… - CorcianOnline : #Letteratura, #Teatro, #Cinema, #Arte e rievocazioni storiche. Entra nel vivo il Festival di Corciano… - giardinodel : RT @UmbriaTourism: Il borgo di #Corciano sarà di nuovo palcoscenico di spettacoli e incontri dedicati ad arte, teatro, musica e memoria del… -

L’edizione speciale del Corciano Festival si avvia alla conclusione: sabato 15 e domenica 16 agosto saranno due giorni ricchi di appuntamenti, ad ingresso gratuito, allestiti in sicurezza secondo le v ...Dal balletto alla musica d’autore, passando per la scoperta di misteri e le visite guidate a tema. Per la vigilia di Ferragosto, le città umbre, nonostante l’emergenza sanitaria legata alla diffusione ...