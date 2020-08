Calciomercato Napoli – Reguilon prima scelta, per Allan futuro in Inghilterra (Di venerdì 14 agosto 2020) Prosegue in maniera ininterrotta il Calciomercato del Napoli, che sarà sicuramente tra le società di Serie A che cambierà di più in questa sessione estiva, visto il clima da “quasi rifondazione” vista la stagione piuttosto anomala, sommata a qualche cessione. Reguilon primo nome Dopo i primi contatti con il Real Madrid, il Napoli sembra fare sul serio per aggiudicarsi il terzino sinistro di proprietà dei blancos Sergio Reguilon, attualmente in prestito al Siviglia, squadra che affronterà il Manchester United in una delle semifinali di Europa League. Da alcuni giorni il DS Giuntoli ha di fatto messo il suo nome in cima alla lista delle preferenze per sostituire il lungodegente Ghoulam nel ruolo, ma vi sono alcuni problemi, come l’assenza di ... Leggi su giornal

