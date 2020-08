Bimbo di 16 mesi ingerisce una pallina di gomma e muore soffocato: sospeso il medico del 118 (Di venerdì 14 agosto 2020) Una vera tragedia, una città in lutto, un dolore incredibile. La morte di un bambino di soli 16 mesi. E un medico del 118 è stato interdetto per dodici mesi dalla professione. A prendere la decisione, il gip del Tribunale di Enna a conclusione delle indagini sulla morte del piccolo di Pietraperzia. Il bambini è deceduto dopo aver accidentalmente ingoiato una pallina di gomma, che ne ha causato il soffocamento. La corsa dei genitori, il medico del 118 e l’ambulanza Il medico del 118 è stato sospeso per un anno in attesa dell’inizio del processo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, condotte dalla sezione di Pg della Polizia, i genitori del piccolo si sono resi conto che il bambino aveva ... Leggi su secoloditalia

