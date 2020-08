Anna Billò raccoglierà il testimone di Ilaria D’Amico? (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo l’addio di Ilaria D’Amico al mondo del calcio raccontato, a Sky cercano la sua degna sostituta: in pole la giornalista Anna Billò Anna Billò sostituirà Ilaria D’Amico nel racconto della Champions League su Sky dalla prossima stagione? L’indiscrezione del Corriere dello Sport. E’ di qualche giorno fa la notizia che Ilaria D’Amico, dopo la fine della stagione corrente di Champions League, ha intenzione di lasciare il mondo del calcio raccontato per dedicarsi ad altri progetti, “forse un programma di attualità ad appuntamento settimanale”, ha detto lei stessa intervistata dal “Corriere della Sera” (qui la notizia completa). In questi giorni dunque, ai piani alti di Sky c’è fermento nella ... Leggi su zon

