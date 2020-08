Afghanistan, governo libera 400 prigionieri talebani (Di venerdì 14 agosto 2020) In Afghanistan, il governo ha ufficializzato la liberazione di 400 prigionieri talebani. Un passo importantissimo per riportare la pace nel paese dopo anni di conflitto. Il governo Afghano ha annunciato il rilascio degli ultimi 400 prigionieri talebani rimasti in mano delle autorità. La notizia è stata confermata da Javid Faisal, portavoce del Consiglio di Sicurezza … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

