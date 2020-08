Venti di deflazione in Europa, giù i prezzi in Germania, Italia e Spagna (Di giovedì 13 agosto 2020) L’Europa scherza con il fuoco della deflazione. Ieri il dato Italiano aveva evidenziato il terzo calo mensile dei prezzi a luglio. Oggi sono i dati di Germania e, soprattutto Spagna, a mostrare dinamiche simili. In Germania i prezzi sono diminuiti dello 0,1% rispetto a giugno e dell’ 1,4% sul luglio 2019. Sul calo potrebbe avere inciso la riduzione dell’Iva decisa da Berlino come parte delle misure per sostenere l’economia ma lo stesso istituto di statistica tedesco spiega che è complesso isolare l’influsso che singoli fattori hanno avuto sul dato finale. Come per tutti un peso lo ha sicuramente avuto la riduzione dei costi di energia e carburanti legati al calo delle quotazioni del greggio. I prezzi ... Leggi su ilfattoquotidiano

